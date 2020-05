Nieuw seizoen voor De Geknipte Gast: ‘Met deze setting krijg je emotie’

Het BNNVARA-programma, waarin Akyol bekende mensen spreekt en knipt in een kappersstoel, bleek een schot in de roos, zo vertelt de columnist. Het eerste seizoen kon rekenen op goede kijkcijfers. ,,Er keken zo’n 500.000 mensen naar de afleveringen, op zijn top zelfs 600.000", legt Akyol uit, die ontzettend veel plezier had in het maken van de serie. Toen de columnist de vraag kreeg of hij een nieuw seizoen wilde maken, sloeg de twijfel echter even toe. ,,We hadden echt topgasten. Ga ik dat overtreffen, vroeg ik mezelf af. Maar dat gaat nu wel lukken”, licht Akyol alvast een klein tipje van de sluier op. Om welke gasten het precies gaat, kan hij nog niet vertellen. ,,Dat maken we later bekend.”

Emoties

Hoewel het huidige seizoen tijdelijk stil kwam te liggen door de coronacrisis - Akyol mocht zijn gasten niet knippen omdat het verboden was contactberoepen uit te oefenen - werd er later een oplossing gevonden om de reeks te hervatten. Nu hij zijn kappersschaar er weer bij mag pakken, kijkt hij ontzettend uit naar de nieuwe reeks. ,,We hebben gemerkt dat dat ontzettend goed werkte op deze manier. In een talkshow laat je niet snel je emoties zien, in een setting zoals deze wel. Dat is voor mij heel waardevol”, vertelt Akyol.



Veel zal er niet veranderd worden in de nieuwe reeks, die vanaf september op de buis verschijnt. ,,Ik probeer dicht bij het nieuws en de ontwikkelingen te blijven en ontvang gevarieerde gasten. En het programma loopt goed zoals het nu is, dus veel zullen we niet wijzigen.”



Komende dinsdagen zijn Frits Spits en André van Duin te zien in het huidige seizoen van De Geknipste Gast.