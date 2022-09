Nieuw voetbalprogramma met Ruud Gullit op Ziggo Sport

Ziggo Sport komt met een nieuw live-voetbalprogramma. In Ziggo Sport Voetbal Café is oud-voetballer Ruud Gullit vaste gast. De show wordt gepresenteerd door Bas van Veenendaal.

Oud-voetballer Jan van Halst schuift aan als analist. In de eerste uitzending, die op 30 september te zien is, is voormalig international Arthur Numan te gast. Hij speelde van 1992 tot en met 2002 in het Nederlands elftal en werd onder meer landskampioen met PSV.

Ziggo Sport Voetbal Café is iedere vrijdagavond om 21.30 uur te zien op Ziggo Sport. In het programma is aandacht voor het komende voetbalweekend met nieuws, weetjes en statistieken. Ook wordt iedere week een amateurclub bezocht.

