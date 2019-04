Nieuwe afleveringen Erica Op Reis in aantocht

,,We gaan vier reizen maken, de bestemming is momenteel nog onderdeel van de research’’, vertelt een dolenthousiaste Erica aan het AD. ,,Ik loop te glunderen: heerlijk om weer op reis te mogen gaan met het beste team van Nederland’’, aldus Erica.

In Erica op Reis, dat in 2011 voor het eerst te zien was, laat Erica zich op haar eigen manier onderdompelen in culturele gebruiken en rituelen in verre landen. Dat leidt doorgaans tot opmerkelijke ontmoetingen met verschillende mensen. De toekomst van programma hing twee jaar geleden nog aan een zijden draadje, maar krijgt nu dus in 2019 wederom een vervolg.