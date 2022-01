Nieuwe beschuldigingen tegen Marilyn Manson: ‘Hij begon me tijdens een seksscène te penetreren’

In een nieuwe documentaire Phoenix rising beschuldigt actrice Evan Rachel Wood zanger Marilyn Manson opnieuw van verkrachting. Volgens de actrice werd ze gedrogeerd en misbruikt op de set van een van zijn videoclips in 2007. De advocaat van Manson ontkent alle geruchten. ,,Hij had geen seks met Evan op die set en ze weet dat dat de waarheid is.”

De Westworld-actrice is de ex-vriendin van de Amerikaanse zanger en is meteen ook de eerste vrouw die al verschillende keren openlijk tegen hem getuigde. In een nieuwe documentaire komen er nu opnieuw beschuldigingen aan het licht. Wood beweert dat ze absint (een sterkedrank, red.) kreeg op de set van de video, waarna Manson haar misbruikte. ,,Hij begon me tijdens een gesimuleerde seksscène te penetreren. Ik heb daar nooit mee ingestemd", zei ze. Volgens Wood was ze nauwelijks bij bewustzijn en kon ze geen bezwaar maken tegen het vermeende seksueel overschrijdend gedrag van de zanger. ,,Ik voelde me er walgelijk door.”

De advocaat van Manson, Howard King, laat in een verklaring aan The Guardian weten dat de beweringen vals zijn. ,,Dit is makkelijk te weerleggen omdat er meerdere getuigen aanwezig waren tijdens de opnames van de videoclip. Wood was niet alleen volledig bij bewustzijn tijdens het filmen, maar was ook nauw betrokken bij het editen van de definitieve versie", aldus Mansons advocaat. ,,Hij had geen seks met Evan op die set, en ze weet dat dat de waarheid is.”

Manson wordt verdacht van mishandeling en het seksueel en emotioneel misbruiken van meerdere vrouwen. Zij kwamen recent naar voren met hun verhaal. Zo zou de zanger een kamer in zijn huis hebben die volledig geïsoleerd is tegen geluid, waarin hij vrouwen opsloot, mishandelde en folterde. Manson zou dat de ‘Bad Girls Room’ hebben genoemd. Het afgelopen jaar beweerden meer dan twaalf vrouwen in interviews te zijn misbruikt door Manson. Vier dienden een aanklacht in. De 53-jarige zanger ontkent alle beschuldigingen.

Kijk hier onze trending entertainmentvideo's: