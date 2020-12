Nieuwe cartoon over prins George leidt tot ophef: ‘Dit is moreel verwerpelijk’

In Engeland is ophef ontstaan over de nieuwe HBO-serie The Prince , over het leven van de Britse prins George (7). Volgens critici zou deze de prins onnodig beschadigen.

De tekenfilmserie is bedacht door Gary Janetti, die eerder succes had met onder meer Family Guy. Hij heeft de stem ingesproken van de Britse prins, terwijl Orlando Bloom die van prins Harry voor zijn rekening nam en Sophie Turner die van prinses Charlotte. Het maken van de serie kostte dan ook ruim 5,5 miljoen euro.

In de serie maakt prins George diverse denigrerende opmerkingen. Zo schudt hij op zijn eerste schooldag de hand van de leraar en zegt dan ,,Je kunt morgen maar beter dieper buigen als je je *** baan wilt houden.” En over de huidige quarantaine: ,,Ik weet dat zelfisolatie moeilijk is en we zijn het allemaal zat om vast te zitten in dezelfde 775 kamers, of klein appartementje, het is anders voor iedereen.”

Die opmerkingen schieten bij diverse critici in het verkeerde keelgat. Zij vinden dat de schrijver een grens over is gegaan. ,,Bepaalde dingen zijn heilig, dit is moreel verwerpelijk", aldus een producer uit de Disney-studio's. TV-criticus Katherine Singh valt hem bij: ,,Wat we over mensen zeggen, zelfs diegenen die onaanraakbaar lijken zoals de royals, kan een serieus en negatief effect hebben op mensen. De zevenjarige prins George is oud genoeg om dit mee te krijgen.”

Janetti zelf hoopt dat de prins het wat lichter opneemt. ,,Ik hoop dat hij het supergrappig vindt en erom kan lachen. En dat hij duidelijk ziet dat het allemaal goed bedoeld is.” HBO gaat de serie naar verwachting streamen vanaf januari.

De ophef over The Prince volgt kort op die over de Netflix-serie The Crown. Vanuit diverse hoeken kwamen geluiden dat Netflix de royals daarin in een verkeerd daglicht stelt. Oliver Dowden, de Britse minister van Cultuur, vindt zelfs dat Netflix moet waarschuwen dat het verhaal van The Crown fictief is. Tot nu toe heeft Netflix aangegeven dat niet van plan te zijn.

