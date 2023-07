Nieuwe concurrent voor Radio 1 en BNR? Eén zender is grote verrassing van de FM-veiling

Financial News Radio betaalde op de radioveiling 6,1 miljoen voor een FM-frequentie. Wat kunnen we verwachten van deze nieuwe radiozender die vanaf 1 september de ether op gaat?

Qmusic, Radio 538, Radio 10, SkyRadio, Radio Veronica, 100% NL, BNR Nieuwsradio: ze behouden na de radioveiling van deze week allemaal een FM-frequentie. Zuur is het voor Kink, Sublime en SLAM!, die uit de ether verdwijnen. Maar het meest verrassend is de komst van Financial News Radio, die nog bij geen luisteraar bekend is.

Volledig scherm Het nieuwe logo van Financial News Radio © FNR Financial News Radio heeft als doel ‘een fris radioconcept’ te brengen dat is gericht op het informeren van een jong publiek, als het gaat over financieel nieuws en zakelijke ontwikkelingen. Het werd opgericht door internetondernemer Joost Zuurbier, CEO van het fintechbedrijf Bitsafe en eigenaar van Dot TK, een bedrijf in de domeinnaamhandel.

De winst op de radioveiling noemt het station ‘een belangrijke mijlpaal’. Gehoopt wordt op een groot bereik om zo ‘hoogwaardige programma's naar een breed publiek te brengen’. De Franse Jeremie Godreche, die zichzelf omschrijft als radioprofessional, is aangesteld om het radiostation te leiden en kan de functienaam station manager op zijn visitekaartje schrijven.

Volgens FNR heeft Godreche een ‘indrukwekkende staat van dienst in de mediabranche’. ‘Ik ben opgetogen en klaar om de Nederlandse markt te veroveren met een nieuw radioconcept. Financial News Radio zal een verfrissende benadering bieden van financieel nieuws en zakelijke inzichten, en ik kijk ernaar uit om onze luisteraars te betrekken en te informeren’, laat hij in een reactie weten.

Financial News Radio is vanaf 1 september te beluisteren op onder andere 90.5/90.7 FM (de oude frequentie van Sublime) en DAB+. Godreche en zijn team kunnen nog een tijdje vooruit: de vergunningen blijven de komende twaalf jaar (tot 2035) van kracht.

