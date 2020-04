Nieuwe datum gevonden voor Eurovision in Concert

Prins Harry smeekte schoonva­der vuile was niet buiten te hangen

16:21 Prins Harry heeft in aanloop naar zijn huwelijk met Meghan haar vader herhaaldelijk gewaarschuwd dat praten met de Britse tabloidpers averechts zou werken. Dit concludeert The Guardian uit sms’jes van Harry die zijn opgenomen in rechtbankstukken in de zaak tegen Mail on Sunday.