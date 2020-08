Nieuwe Dirty Dancing-film met Jennifer ‘Baby’ Grey bevestigd

Robbie Williams heeft relatie aan Cameron Diaz te danken

7:44 Cameron Diaz heeft volgens Robbie Williams zijn relatie met zijn vrouw Ayda gered. Dat liet de Britse zanger weten in zijn podcast (Staying) At Home With The Williamses. Volgens Robbie zou Cameron hem ervan hebben overtuigd dat Ayda de juiste vrouw voor hem was en dat hij haar ten huwelijk moest vragen, nadat de twee meerdere keren uit elkaar waren geweest.