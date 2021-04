Nieuwe films Sony vanaf 2022 op streamingdiensten Disney te zien

Björn Ulvaeus wil geen ABBA-film zolang hij leeft

19 april Zolang de vier leden van ABBA nog leven is er weinig kans dat er een film over Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad wordt gemaakt. Ulvaeus ziet een ABBA-versie van films als Bohemian Rhapsody (over Queen) en Rocketman (over Elton John) niet gebeuren, zegt hij tegen de BBC.