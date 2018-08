Nieuwe GTST-hunks maken zich bekend

Eerder werd bekend dat er aan GTST vier nieuwe acteurs zijn toegevoegd. De namen van Floris Bosma (Rover Dekker), Dorian Bindels (rechercheur Daan Stern) en Roel Dirven (Flo Wagenaar) kwamen al naar buiten. Volgens RTL zorgen de mannen voor 'veel opschudding'. ,,In twee maanden is het Aysen gelukt om de zwarte dag van haar huwelijk achter zich te laten, Rik is in slaap gehouden en vecht voor zijn leven, terwijl Sjors en Amir inmiddels opnieuw uit elkaar gegroeid zijn. De familie Sanders is ook twee maanden later nog van streek door wat er voor de zomer plaatsvond'', aldus de zender over de verhaallijn.