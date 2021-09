Nieuwe heftige serie Squid Game razend populair op Netflix

Luizenmoe­der-ster Rop Verheijen gaat theater in met moderne versie Hans en Grietje

25 september Luizenmoeder-acteur Rop Verheijen staat dit najaar weer in het theater. De acteur, die in de serie de neurotische vader Walter speelt, is de komende maanden te zien in het muzikale theatersprookje Hans en Griet van De Toneelmakerij. De andere hoofdrol is voor acteur Jan-Paul Buijs, onder anderen bekend van TreurTevee en Swanenburg.