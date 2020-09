Nieuwe liefde voor Pamela Anderson na huwelijk van 12 dagen: ‘Eindelijk een echte man’

In januari werd bekend dat Pamela Anderson voor de vijfde keer in het huwelijksbootje was gestapt, met filmproducent Jon Peters (74). Amper twaalf dagen later was het sprookje echter al weer voorbij. Volgens Jon liet Pamela hem vallen nadat hij haar schulden had afbetaald (wat zij ontkent), zij beweert dan weer dat hij probeerde om haar carrière in handen te nemen (wat hij ontkent).

Ruim een half jaar later heeft Pamela die periode volledig achter zich gelaten. Verschillende Amerikaanse media schrijven dat ze opnieuw het geluk vond - en wel erg dicht bij huis dit keer. De gelukkige is namelijk haar bodyguard, Dan Hayhurst, die al zo’n twee jaar over haar veiligheid waakt en op haar landgoed in Vancouver Island woont. Tijdens de lockdown sloeg de vonk definitief over.

Een echte man

,,Hij is een veertiger”, vertelt een vriend aan Page Six. ,,Een echte man. Eindelijk. Hij weet hoe hij haar moet aanpakken, en da’s cool om te zien. Ze is volledig op haar gemak en ze zijn constant bij elkaar.” Pamela is bovendien de eerste beroemdheid die Dan beschermt. Voordien werkte hij voor bedrijven. ,,Hij is niet echt thuis in Hollywood”, klinkt het dan ook. ,,Dat is perfect voor Pamela.”

Een andere bron vertelt in People dat Pamela geniet van haar nieuwe relatie. ,,Ze is zo gelukkig. Ze zijn sinds de pandemie samen. Hij helpt haar om haar huis in Vancouver Island op te knappen.” De twee maken bovendien regelmatig uitstapjes in Canada en verblijven dan in de chicste hotels. ,,Het is erg sexy allemaal.”

Vijf huwelijken

Pamela was van 1995 tot 1998 getrouwd met Tommy Lee, met wie ze twee zoons heeft: Brandon en Dylan. In 2006 trouwde ze met Kid Rock, om datzelfde jaar nog te scheiden. Vervolgens trad ze twee keer in het huwelijksbootje met producent Rick Solomon (in 2007 en 2013) maar ook die huwelijken bleven nooit lang duren. Haar huwelijk met Jon Peters was wel haar kortste: amper twaalf dagen hield dat stand.

Volledig scherm Anderson trouwde op 20 januari tijdens een privéceremonie in Malibu met filmproducent Jon Peters. De twee kwamen een paar maanden geleden weer bij elkaar, nadat ze dertig jaar geleden al eens iets hadden gehad. © AFP