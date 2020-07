Nieuwe mijlpaal voor Lil’ Kleine en Gerard vist achter het net

J.K. Rowling en Salman Rushdie onderteke­nen open brief tegen afrekencul­tuur

15:04 Zo’n 150 schrijvers en academici onder wie Harry Potter-auteur J.K. Rowling en schrijver en essayist Salman Rushdie keren zich in een open brief tegen wat zij zien als een afnemende tolerantie binnen het publieke debat. De breed gevoelde behoefte om af te rekenen met sociale ongelijkheid en rassenongelijkheid, dreigt volgens de ondertekenaars uit te lopen in een cultuur waarbinnen voldoen aan de norm belangrijker is dan een vrije uitwisseling van meningen en ideeën.