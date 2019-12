Nieuwe Mindf*ck van Victor Mids: zijn deze schoenen wit of zwart?

Vier jaar geleden was het de kleur van een mysterieuze jurk waarover mensen het maar niet eens leken te worden. Was het kledingstuk goud of blauw met zwart? Volgens hersenprofessor Frens, als wetenschapper verbonden aan het Rotterdamse Erasmus MC, was de jurk een grappig voorbeeld van het fenomeen kleurconstantie. De kleur die je ziet heeft alles te maken met de aannames die in de hersenen worden gemaakt. ,,Alles wat je in je leven hebt meegemaakt is van invloed”, stelde Frens.