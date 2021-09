Nieuwe muziek Rihanna ‘totaal anders’ dan eerdere platen

Vergeten roman Lex Kroon is dankzij Eus na 37 jaar alsnog bestseller

16:45 De vergeten roman van schrijver Lex Kroon (80) is 37 jaar na de oorspronkelijke verschijning alsnog een bestseller geworden dankzij Özcan Akyol. De columnist van deze site noemde Ik lach om niet te huilen zijn favoriete boek allertijden, waarna de vraag zo sterk toenam dat het boek opnieuw werd uitgegeven. Deze week komt het uit het niets op 6 binnen in de Bestseller60, de lijst met de best verkochte boeken van afgelopen week.