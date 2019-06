Nieuwe Netflix film Jennifer Aniston vestigt record

Game Of Thrones wil Emmy voor beste script, fans reageren: Probeer het eens bij de Razzies

18 juni Het mag inmiddels duidelijk zijn: de finale van ‘Game Of Thrones’ viel niet bepaald in de smaak bij heel wat fans. Nu de schrijvers van de show de laatste aflevering hebben ingediend voor de Emmy’s, in de hoop de prijs voor beste script te winnen, hebben diezelfde kijkers daar óók iets op te zeggen. En dat doen ze natuurlijk via sociale media.