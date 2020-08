Nieuwe omroep voor Nederlands-Indische gemeenschap

Bersama (samen in het Indonesisch) is niet alleen bedoeld voor de Nederlands-Indische gemeenschap maar ook voor de rest van Nederlandse samenleving die graag meer willen weten over dit erfgoed, zo kondigen de initiatiefnemers aan. In Nederland wonen bijna twee miljoen mensen met voorouders uit de Nederlands-Indische gemeenschap.



Om een uitzendlicentie te krijgen, zijn er voor 31 december 50.000 leden nodig.



In juni werd al de nieuwe omroep M24 aangekondigd, een omroep voor moslims.