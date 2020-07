Nieuwe quiz Richard Groenendijk verslaat herhalingen op commerciële zenders

audio Woeste Boy George kapt interview af: ‘Je hoeft me niet voor te stellen’

4 juli Culture Club-frontman Boy George (59) heeft gisteren een radio-interview afgekapt voordat het überhaupt was begonnen. De Britse zanger vond het onbegrijpelijk dat een dj hem voorstelde in Australië, terwijl hij daar al sinds 2017 coach is in de lokale versie van The Voice. ,,Iedereen weet wie ik ben.’’