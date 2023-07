Nieuwe serie en film van Teenage Mutant Ninja Turtles in de maak

Herhaling Tussen kunst en kitsch in trek: goed voor ruim 1,5 miljoen kijkers

De herhalingen van het programma Tussen kunst en kitsch blijven het goed doen deze zomer. Een aflevering die afgelopen seizoen werd opgenomen in het Groninger Museum trok woensdagavond ruim 1,5 miljoen kijkers. Het was daarmee na het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van de avond, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).