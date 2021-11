Nieuwe Titanic-musical is ambachtelijk, maar verre van origineel

Prinses Laurentien helpt Eloise in Het Jachtsei­zoen: 'Ik ben een enorme fan van StukTV’

Eloise van Oranje heeft meegedaan aan het zesde seizoen van de populaire YouTube-serie Het Jachtseizoen van StukTV. Daarbij kreeg de gravin hulp van haar moeder prinses Laurentien, zo is te zien in de aflevering die vandaag online is gezet.

20 november