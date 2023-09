Nieuwe traditie? Duran Duran covert Billie Eilish op halloween-album en werkt samen met Måneskin-ster

Met video Paul de Leeuw keert terug op de zaterdag­avond met fictief hotel waar BN’ers inchecken

Na een flinke dip in zijn tv-carrière maakt Paul de Leeuw (61) zijn comeback op zaterdagavond. De tv-presentator, die eerder al dit jaar succesvol was met een nieuw programma, keert in september terug met een nieuwe show. Dit werd dinsdag bekendgemaakt op de seizoenspresentatie van de NPO.