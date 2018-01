Nieuwe Transformers maakt kans op titel allerslechtste film van 2017

Drie jaar geleden kreeg de voorganger van The Last Knight ook al de meeste nominaties bij de Razzies. Age of Extinction was toen zeven keer genomineerd maar kwam er nog goed van af met alleen beeldjes voor Michael Bay (regie) en Kelsey Grammar (slechtste mannelijke bijrol).

Naast Transformers en Fifty Shades Darker zijn ook Baywatch, The Emoji Movie en The Mummy dit jaar genomineerd voor slechtste film. In de categorie slechtste actrice gaat het tussen Katherine Heigl (Unforgettable), Dakota Johnson (Fifty Shades Darker), Jennifer Lawrence (Mother!), Tyler Perry (Boo! 2: A Medea Holloween) en Emma Watson (The Circle). Tom Cruise (The Mummy), Johnny Depp (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), Jamie Dornan (Fifty Shades Darker) en Zac Efron (Baywatch) maken naast Mark Wahlberg kans op de Razzie voor slechtste acteur