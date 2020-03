Nieuwe tv-show Nieuw Zeer: ‘De heikele zaken van nu schreeuwen om humor’

Overduidelijk is Frank Lammers niet geschikt om vrij rond te lopen op straat. Althans, niet als het personage dat hij vanavond in de eerste aflevering van Nieuw Zeer neerzet. Een volkomen geflipte TBS’er, die tegenover een driekoppig panel zit dat moet besluiten over zijn proefverlof. De sketch, met ook andere grote acteurs als Ilse Warringa, Loek Peters en Pierre Bokma, zet de kijker via de lach aan het denken over de wijze waarop in Nederland dit soort zaken wordt behandeld.



Althans, dat hoopt Niek Barendsen (55), bekend van onder meer Het Klokhuis en de komische educatieve reeks Welkom in…. ,,Ik kwam op het idee voor Nieuw Zeer in een tijd waarin er felle discussies waren over al deze heikele zaken. Bezuinigingen in de zorg, korte lontjes en de vraag of TBS’ers met proefverlof mogen. Maar het is ook de tijd waarin ik me als treinreiziger in een stiltecoupé erger aan al die mensen die er lawaai maken. Het is ook het tijdperk van #MeToo, immigratie, nepnieuws en het klimaat. De titel Nieuw Zeer spreekt voor zich: het zijn de hete hangijzers van nu, die schreeuwen om humor.’’