Nieuwe versie van musical Shrek volgend jaar naar Nederland

De musical is gebaseerd op de animatiefilm Shrek van DreamWorks uit 2001. Het verhaal gaat over Shrek, die een beeldschone prinses moet redden uit haar gevangenschap in een hoge toren. Het groene monster krijgt hierbij hulp van een pratende ezel en een aantal andere sprookjesfiguren.

In 2008 werd op Broadway in New York de eerste Shrek-musical opgevoerd. Vier jaar later bracht Albert Verlinde Entertainment de voorstelling ook naar Nederland, met onder anderen William Spaaij en Kim-Lian van der Meij in de hoofdrollen. De cast van de nieuwe musical wordt op dit moment nog gezocht. Na de première in het Luxor Theater in Rotterdam zal de voorstelling langs (middel)grote theaters door Nederland en België toeren.