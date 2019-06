Nieuwe video toont Freddie Mercury in dramatischer versie van Time waits for no one

Deze versie van het nummer zong Freddie Mercury in april 1986 in voor het album van de musical Time, gemaakt door muzikant Dave Clark, frontman van de in de jaren zestig populaire groep Dave Clark Five. De uitgebrachte versie, die miljoenen keren over de toonbank ging, was een zwaar geproduceerd lied met veel achtergrondzang.



,,Dave Clark had het optreden van Freddie in de Abbey Road Studios in 1986 altijd in zijn achterhoofd gehouden", laat platenmaatschappij Universal Music vanochtend weten in een verklaring. ,,Het geval dat hij had tijdens de opnames, dat hij kippenvel kreeg, verdween niet in de afgelopen decennia. Hij wilde de oorspronkelijke opname terugluisteren, met Freddies zang en Mike Moran op de piano.”