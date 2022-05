Nieuwe vrienden voor Samson: naast De Burgemeester ook jongere karakters

Samson en zijn baasje Marie zijn een paar dagen neergestreken op de Grote Markt in Mechelen met hun pop-up-ijssalon. Dat is ook het decor voor hun tweede tv-serie IJsjestijd die vanaf september te zien is op het Belgische Ketnet.



Mét nieuwe karakters: ,,De Burgemeester is nog van de partij, en Alberto en Van Leemhuyzen zullen in de kerstshow nog opduiken”, aldus Marie Verhulst. ,,Maar ik wil dit net zoals mijn vader zeker dertig jaar doen, dus is het wel nodig dat er vers bloed komt. Daarom ben ik heel blij dat Goele De Raedt, Martine de Jager en Samir Hassan meedoen in de nieuwe afleveringen, net als Michiel De Meyer die de onhandige brandweerman Bill gaat spelen.”



Brandweerman Bill loopt steevast rond in zijn brandweerpak, ook als hij geen dienst heeft. Hij helpt mensen graag, maar door zijn geklungel, gaat het dikwijls (lees: altijd) mis. De Jager speelt bakker Florentine. Ze maakt de lekkerste snuisterijen, maar proeft ze nog liever dan dat ze ze maakt. Er is ook een nieuwe Alberto in kunstenares Trees, gespeeld door De Raedt. Al heeft Trees liever dat je Therèse zegt. Het laatste nieuwe karakter is turnleraar Tarik (Hassan). Altijd rondlopend in trainingsoutfit met bijhorende fluitje.