Nieuwste film met Kevin Spacey brengt op première schamele 126 dollar op

'Billionaire Boys Club', de nieuwste film met de van seksuele aanranding beschuldigde Kevin Spacey heeft zaterdag op de eerste avond van zijn vertoning in de VS een schamele 126 dollar (110 euro) opgebracht.

'Billionaire Boys Club' was de laatste film waarin de acteur speelde, voordat in oktober vorig jaar beschuldigingen van aanranding de kop opstaken. De film opende zaterdag in slechts acht Amerikaanse steden, waaronder Miami en Phoenix, nadat hij vorige maand ook via video-on-demand beschikbaar werd gemaakt. Grote entertainmentsteden als Los Angeles en New York lieten de film links liggen.

The Hollywood Reporter schat dat de film gemiddeld slechts 12,75 dollar opbracht in elke bioscoop waar hij vertoond werd: minder dan de prijs van twee filmtickets. In 2017 haalde 'Baby Driver', een andere film met Spacey, nog meer dan 20 miljoen dollar op tijdens zijn openingsweekend.

Kleine rol

De 59-jarige acteur werd vorig jaar ontslagen uit de cast van Netflix-reeks 'House of Cards' toen beschuldigingen van seksuele aanranding de kop opstaken. Hij werd ook uit de film 'All the Money in the World' geknipt en vervangen door acteur Christopher Plummer.

Toch besloot distributeur Vertical Entertainment door te zetten met de lancering van 'Billionaire Boys Club', omdat Spacey er slechts een 'kleine, ondersteunende rol' in heeft.

,,We hopen dat deze verontrustende beschuldigingen, die betrekking hebben op het gedrag van één persoon en niet bekend waren toen de film bijna tweeënhalf jaar geleden werd gemaakt, de reputatie van de film niet zullen schaden", zei de distributeur eerder dit jaar nog hoopvol. ,,We hopen dat het publiek zijn eigen mening vormt over de verwerpelijke beweringen over iemands verleden, maar niet ten koste van de volledige cast en crew van deze film."