Nieuwszender CNN blijft bij aantijgingen misbruik Morgan Freeman

Jeroen van der Boom brengt Ten Sharp-hit You uit als single

8:07 Zevenentwintig jaar nadat Ten Sharp een grote hit scoorde met het nummer You brengt Jeroen van der Boom het lied vandaag opnieuw uit. Aanleiding is het succes dat hij vorige week had met zijn live-vertolking van de track bij Toppers in Concert in de Johan Cruijff ArenA.