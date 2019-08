Nigel Farage: Met Harry gaat het bergafwaarts sinds huwelijk met Meghan

Ook prins Charles, prins Harry en zijn vrouw Meghan moesten het ontgelden. Alleen over de Queen zelf was Farage lovend. Dat een politicus zulke felle uitspraken doet, is opvallend: hoewel Farage niet bekendstaat om zijn diplomatieke stijl, wordt er zelden zo gesproken over het Britse koningshuis.



De brexitpoliticus deed zijn uitspraken op een besloten bijeenkomst van een Australische groep conservatieven, waarvan The Guardian geluidsopnamen in handen heeft. Farage stak in Sydney de loftrompet over Elizabeth, die hij omschreef als ‘een ongelooflijke, ontzagwekkende vrouw, waar we ontzettend blij mee moeten zijn’.



Vervolgens nam Farage echter het ene na het andere lid van het Britse koninklijk huis onder vuur. Prins Charles, die hij ‘Charlie Boy’ noemt, viel hij aan op zijn rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde (Charles roept regelmatig regeringsleiders op om in actie te komen). ,,Als je kijkt naar Charlie Boy en klimaatverandering, oh dear, oh dear, oh dear. Ik kan alleen zeggen dat hij nu in de 70 is. Moge de koningin nog een lange, lange tijd leven.”