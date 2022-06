Nikkie de Jager geraakt door berichten over outen Rebel Wilson

In een reactie op dit ultimatum kondigde de actrice donderdag zelf op Instagram aan dat ze gelukkig is in de liefde met haar vriendin Ramona Agruma. ‘Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disney-prins, maar misschien had ik al die tijd eigenlijk een Disney-prinses nodig’, schrijft de actrice bij een foto van haar en haar nieuwe liefde. De foto verzamelde binnen korte tijd ruim 150.000 likes.