Nikkie de Jager grijpt naast prestigieuze People’s Choice Award

Onder de winnaars bij het evenement - waar talloze beroemdheden op af kwamen - was onder meer Victoria Beckham. Zij kreeg de Fashion Icon Award. Actrice Melissa McCarthy werd gekroond tot People's Icon of 2018 en collega Scarlett Johansson werd Female Moviestar van het jaar. Chadwick Boseman kreeg dezelfde prijs, maar dan voor mannen.



Jimmy Fallon viel eveneens in de prijzen; zijn latenightshow werd door het publiek het best bevonden. Volgens de stemmers had Taylor Swift de beste concerttour dit jaar en Kevin Hart de beste comedy-act. Keeping Up With The Kardashians kreeg de meeste stemmen voor de Best Reality Show Of 2018. Nicki Minaj nam de prijs voor Best Female Artist mee naar huis.