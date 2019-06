Nikkie de Jager haalt megabedrag op voor overleden broertje: ‘Het is tijd voor je zus jou trots te maken’

Het overlijden van Mikai was voor zijn zus Nikkie de Jager reden met haar deelname aan Wie is de Mol? te stoppen. ,,2018 is een rollercoaster van emoties geweest. Na 2,5 jaar vechten verloor Mikai zijn strijd tegen kanker", schrijft Nikkie op de website van Alpe d'HuZes. ,,Mikai heeft me geleerd om het leven ten volle te leven, en echt niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Hij leerde me moedig, onverschrokken en sterk te zijn. Net zoals hij.”



,,Daarom wandel ik dit jaar de Alpe d'HuZes. Voor Mikai, voor iedereen die kanker heeft en hulp nodig heeft. Mikai had een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Geld inzamelen voor onderzoek is van vitaal belang om te overleven. Vriendje, ik mis je zo ongelooflijk veel. Je hebt me zo trots gemaakt. Nu is het tijd voor je grote zus om jou trots te maken.”



Hoeveel geld er totaal is opgehaald wordt vanavond bekend. De voorlopige opbrengst is al ruim 7,2 miljoen euro. Met de dertien voorgaande edities van de Alpe d'HuZes werd in totaal zo ruim 162 miljoen euro opgehaald, Met dat geld zijn 236 kankeronderzoeken gefinancierd, aldus de organisatie.