Nikkie de Jager wil kinderen met haar Dylan

Volgens de 26-jarige Nikkie is de wereld 'gewoon eng’. ,,Meningen van anderen, de wereld online, ik heb het gevoel dat het heel slecht voor een kind kan zijn. Daarom heb ik heel lang gezegd dat ik niet weet of het wel goed zou zijn als een kind dat zou moeten meemaken”, zegt ze in haar meest recente video.

Inmiddels denkt ze daar anders over. Nikkie, die begin dit jaar onthulde dat ze transgender is, kan geen kinderen krijgen. ,,De enige persoon met wie ik kinderen zou willen krijgen is Dylan. We hebben het erover gehad en we zouden het heel fijn vinden om te kijken wat de opties zijn. Niet nu, maar de wens is er.”