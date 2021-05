Nikkie, Edsilia, Chantal en Jan onthullen outfits voor finale

Jeangu Macrooy: ‘De bookmakers maken mijn act niet beter’

11:05 Voor Jeangu Macrooy is het morgen na ruim anderhalf jaar wachten eindelijk zo ver. Hij mag dat spectaculaire podium in Ahoy op. Hij neemt ons mee naar de laatste minuten voor zijn optreden en vertelt waarom hij zo blij is dat zijn vriend in de songfestivaldelegatie zit.