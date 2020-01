Nikkie Tutorials: Het is oké, ik ben vrij!

,,Dat is bizar, maar het maakt me erg blij. Dat betekent dat mijn boodschap verspreid wordt’’, reageert ze.



Gisteren was ‘crazy’ voor Nikkie, geeft ze toe in een video die ze vanochtend opnam. In de Instagram Story, waarin ze geen make-up draagt, herhaalt ze nog maar eens het doel van het delen van haar verhaal. ,,Ik hoop dat ik anderen kan helpen. Dit is helemaal nieuw voor mij. Maar als er één ding is dat ik wil doen, is dat de kleine Nikkie's daarbuiten helpen.’’



Ook spreekt Nikkie van surrealisme. ,,Zelfs nu ik er weer over praat, voelt het alsof ik iets fout doe. Maar het is oké, want ik ben vrij!’’



De wereldberoemde visagiste onthulde maandag plotseling dat ze als jongen is geboren. Op de stortvloed aan steunbetuigingen reageerde ze gisteren emotioneel. ,,Ik heb gisteren mijn video geüpload. Ik had veel verschillende scenario’s in mijn hoofd, maar dit had ik nooit, maar dan ook echt nooit durven dromen”, zei ze ontdaan via Instagram.



,,De enorme hoeveelheid liefde en steun betekent enorm veel voor me. Heel erg bedankt! Ik ga de rest van de dag alles lezen, in mij opnemen en verwerken.”