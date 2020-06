NikkieTutorials ambassadeur Verenigde Naties: ‘Zeer vereerd’

‘Als je me vorig jaar had gezegd dat ik uit de kast zou komen als transgender , zo vrij en open zou leven én Verenigde Naties-ambassadeur zou zijn, zou ik hard hebben gelachen en daarna zijn weggelopen’, meldt Nikkie op Twitter. ‘Ik ben zeer vereerd dat ik deze titel mag dragen’.

De wereldberoemde vlogster, verloofd met haar grote liefde Dylan Drossaers, maakte begin dit jaar via YouTube bekend dat ze transgender is. Nikkie vond het tijd om open kaart te spelen met de buitenwereld, maar wilde met haar coming-out ook haar afpersers voor zijn. De Youtube-sensatie onthulde al langere tijd te worden gechanteerd door mensen die haar verhaal wilden lekken naar de media.

Haar coming-out ging als een lopend vuurtje de wereld over. Het leverde Nikkie zelfs een uitnodiging op van Ellen DeGeneres. Achteraf kijkt ze met gemengde gevoelens terug op dit Amerikaanse talkshowoptreden. Volgens Nikkie kwam ze er niet bepaald in een warm bad terecht. In De Wereld Draait Door zei ze hier nadien over: ,,Er is een groot verschil tussen De Wereld Draait Door en Ellen. En dan geef ik jullie het positieve handje.”