NikkieTutorials brak met helft familie: ‘Ze wilden me niet begrijpen’

Dat vertelt Nikkie in haar nieuwste video. De make-upgoeroe, die begin dit jaar onthulde dat ze transgender is, krijgt van fans vaak de vraag hoe ze kunnen omgaan met transfobe familieleden. Het blijkt een herkenbaar probleem. ,,Want ik had een liefdevolle, warme familie. Voor het merendeel’’, begint Nikkie.



,,Mijn vaders kant accepteerde het helemaal niet. (...) Toen ik klein was en uitte wat ik voelde, begrepen ze, of wilden ze niet begrijpen wat ik doormaakte’’, aldus De Jager. Ze voelde zich afgewezen door haar eigen familie. ,,De enige gezonde optie voor mij was om dat deel van de familie uit mijn leven te bannen. Want het was giftig en kostte veel energie. Maar contact verbreken met familie, zeker als het om je ouders gaat, is niet zo makkelijk.’’