Nile Rodgers en Chic op Concert at Sea

Interview Benedict Cumber­batch: Ook The Grinch is een eenling

11:39 In de animatiefilm The Grinch heeft de Engelse acteur Benedict Cumberbatch (The Imitation Game, Sherlock Holmes, Star Trek) de stem ingesproken van The Grinch, een groen, harig monsterachtig wezen dat Kerstmis hartgrondig verafschuwt. De acteur denkt daar zelf heel anders over.