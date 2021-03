Niña Weijers: ‘Ik heb het idee dat mensen soms denken dat ik heel ingewikkeld schrijf’

De twee schuiven in de aflevering van vandaag aan in de Kleine Komedie in Amsterdam. Ze hebben het onder andere over hun vreemdste ervaringen met lezers, vooroordelen en Tommy vertelt wat een treinreis in Djibouti jaren geleden voor hem betekend heeft.



Weijers, die met haar boeken De Consequenties en Kamers antikamers meerdere prijzen in de wacht sleepte, onthult onder meer als middelbare scholier de boeken van Wieringa te hebben gelezen. Ook blikt ze terug op het moment dat ze de auteur interviewde over het Kinderboekenweekgeschenk. De collega’s hebben dus al eens met elkaar te maken gehad.



Wieringa schreef onder meer de boeken Alles over Tristan en Joe Speedboot Laatstgenoemde is het boek waarmee hij doorbrak naar een groot lezerspubliek. Er volgden nog meer boeken, die Wieringa het nodige succes opleverde.