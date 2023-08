Nog een B&B vol liefde-setje: Harry (van Debbie) en Thalia (van Leendert) bevestigen romance

Even een kleine opfriscursus. Harry was de 63-jarige ‘hunk’ die binnenwandelde bij Debbie, waardoor Paul toch nog even concurrentie leek te krijgen. Maar de klik was er niet met Debbie, dus ging hij naar huis. Thalia bleef maar in het hoofd spoken van Leendert nadat hij de liefde niet vond bij Loes, José, Jorien, Niesje, Susanne en Francisca. Na een korte break keerde Thalia terug en leek er een romance op te bloeien, maar in de reünie-uitzending vertelde Leendert dat ze toch te temperamentvol voor hem was.