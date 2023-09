Nóg een liefdeskoppel na B&B vol liefde: Esra boekt enkele reis naar Bram in

In een nieuwe video waarin hij met Estra videobelt, vertelt Bram, die naar eigen zeggen een zelfvoorzienende permacultuur-boerderij runt in het zuiden van Zweden, dat ‘Joy-meisje’ Esra hem tijdens de reünie niet veel deed. ,,Die meiden zijn toch niets voor mij, dacht ik.’’ Tot hij Esra later op de dag uitgebreider sprak op een terrasje. ,,Ik wist helemaal niet dat jij op een manege had gewerkt en in Zweden had gewoond, dat je in Spanje bent bezig geweest met paarden. Toen was mijn interesse gewekt.’’ Al een week later zat ze in het vliegtuig. ,,Ik wilde rustig aan doen, en toen kwam jij op mijn pad’’, glimlacht Bram. Inmiddels heeft de blondine een enkele reis Zweden geboekt. Bram: ,,Misschien ben je me wel helemaal flauw na een week.’’