Nog een Riverdale-stelletje: Camila Mendes datet met Charles Melton

Er gingen al langer geruchten rond dat de vlam was overgeslagen tussen Camila en Charles (27), die in de serie Reggie Mantle speelt. De twee werden sinds de breuk tussen Camila en ex Victor Houston een paar maanden geleden al een aantal keer samen gespot. Fans reageerden enthousiast op het nieuws van Camila: haar post werd binnen een paar uur miljoenen keren geliked.



Camila en Charles zijn niet het eerste Riverdale-koppel. Dit voorjaar bevestigden ook Lili Reinhart en Cole Sprouse dat ze een relatie hebben. De twee spelen ook in de serie een stel: Betty en Jughead.