Nog geen uitspraak in zaak Depp-Heard, jury vraagt om duidelijkheid

Er was bovendien extra verduidelijking nodig over een het artikel dat Amber Heard voor de Washington Post schreef - het artikel waar eigenlijk ook de hele rechtszaak om draait. De titel van dat stuk, dat in december 2018 verscheen, was ‘I spoke up against sexual violence - and faced our culture’s wrath. That has to change .’ Wat ook wel betekent:,,Ik sprak me uit tegen seksueel geweld, en ik voelde de volle kracht van de wrok van onze cultuur. Dat moet veranderen.” De zaak draait voor een groot stuk rond de vraag of die zin lasterlijk is. Maar de juryleden wilden weten of ze in dit geval rekening moesten houden met enkel de titel van het stuk, of met het volledige artikel.

Verwarring

,,Ik denk dat er verwarring ontstond omdat de bewuste uitspraak de titel van het essay is”, liet rechter Penney Azcarate weten. ,,Ik denk dat ze in de war waren over of het hele essay of enkel de titel de uitspraak is. Het is hier duidelijk dat de titel de uitspraak is.” De titel is een van de drie uitspraken die van belang zijn in deze zaak. Ook ‘Then two years ago, I became a public figure representing domestic abuse, and I felt the full force of our culture’s wrath for women who speak out’ (‘Twee jaar geleden werd ik een publieke figuur die opkwam voor huiselijk geweld, en ik voelde de volle kracht van de toorn van onze cultuur op vrouwen die hun mond open doen’) en ‘I had the vantage point of seeing, in real time, how institutions protect men accused of abuse’ (‘Ik kon in real time zien hoe instellingen mannen beschermen die van misbruik beschuldigd worden’) zijn van belang in de zaak.