Non die Katy Perry uit klooster wilde houden valt dood neer in rechtszaal

Katy Perry (33), die eigenlijk Katheryn Elizabeth Hudson heet en streng gelovig werd opgevoed, sloot in 2015 een overeenkomst met het aartsbisdom van Los Angeles. Voor 14,5 miljoen dollar (ruim 11,7 miljoen euro) zou ze een voormalig klooster kopen, inclusief een groot stuk omliggende grond. Daar moesten twee voormalige bewoonsters van het riante pand, zusters Catherine Rose en Rita Callanan, niets van hebben. Die laatste had Perry even gegoogeld en was toen nogal geschrokken. ,,Ik vond haar video's'', zei de non tegen de Los Angeles Times . ,,Ik werd daar totaal niet blij van.''

Overhalen

Een opzettelijk kuis geklede Katy probeerde de nonnen nog over te halen door met ze in gesprek te gaan, Oh Happy Day voor ze te zingen en de 'Jesus'-tattoo op haar pols te laten zien, maar de vrome vrouwen haalden hun schouders op. Sterker nog, ze besloten hun voormalige huis te verpatsen aan de lokale restauranteigenaresse Dana Hollister.



Dat had het tweetal niet mogen doen, oordeelde de rechter vorig jaar. Als een gebouw meer waard is dan 7,5 miljoen dollar, moet voor de verkoop eerst toestemming worden gevraagd aan de aartsbisschop en het Vaticaan. En dat hadden de nonnen en de beoogde eigenaar niet gedaan. Koper Dana Hollister had volgens de rechtbankjury opzettelijk geprobeerd Katy's koopplannen te dwarsbomen en moest daarom een vergoeding van zo'n vijf miljoen dollar betalen aan Perry en de katholieke kerk.



Non Catherine Rose, nog altijd van mening dat ze het gebouw wel mocht verkopen, was gisteren in de rechtszaal voor een soort verhoor. Slechts enkele uren voor haar dood gaf ze nog een interview aan de lokale televisie. Ze richtte zich direct tot de wereldberoemde zangeres. ,,Katy Perry, stop alsjeblieft'', smeekte ze. ,,Dit doet niemand goed en doet alleen maar veel mensen pijn.'' De zaak ligt vanwege haar dood tijdelijk stil.