Noodlijdend Viaplay sluit verkoop niet uit, Formule 1 voorlopig nog te zien in Nederland

De Zweedse streamingsdienst Viaplay is dringend op zoek naar geldschieters en sluit zelfs een overname niet uit. Het bedrijf, dat in zwaar weer verkeert, blijft voorlopig de Formule 1 uitzenden, maar wat er gebeurt als er een koper zich aandient is onbekend.

Viaplay maakte vanochtend de reorganisatieplannen bekend tijdens de presentatie van de cijfers van het tweede kwartaal. Het bedrijf ontslaat meer dan een kwart van al het personeel en vertrekt uit de Baltische landen. De streamingsdienst is dringend op zoek naar geldschieters of een partij die de hele streamingsdienst wil overnemen.

Begin deze maand kwamen de eerste berichten naar buiten dat de streamingsdienst in problemen verkeert. Deze site meldde dat Viaplay vier Nederlandse dramaseries had afbesteld, waaronder een prestigieus project van bestsellerauteur Saskia Noort. Ook waren er ontslagen gevallen in de entertainmenttak bij Viaplay Nederland. Inmiddels is het kantoor in Amsterdam gesloten. Alleen de sportafdeling in Hilversum staat, in afgeslankte vorm, nog overeind. Op deze plek worden de uitzendingen over de Formule 1 gemaakt met onder anderen presentatrice Amber Brantsen.

Uit het persstatement van deze ochtend werd duidelijk dat Viaplay dringend op zoek is naar geldschieters. De verwachte abonnementengroei blijft uit. Ook vallen de advertentie-inkomsten in Scandinavië tegen. Een van de ingrepen - behalve overname van het bedrijf - is de verkoop van sublicenties. Om de hoge kosten te drukken zouden bepaalde sportrechten gedeeld kunnen worden met andere zenders. ,,Viaplay zou darts weer kunnen onderbrengen bij RTL en het Engelse voetbal, de Premier League, bij Ziggo Sport. Met het delen van de Formule 1-beelden zullen ze voorzichtiger zijn. Als ze die onderbrengen bij een lineaire zender zullen ze ook veel abonnees kwijtraken, die ze juist zo hard nodig hebben”, reageert sportmarketeer Chris Woerts.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. Via moederbedrijf NENT nam het de rechten over van Ziggo Sport. Eind volgend jaar loopt dit contract af. VodafoneZiggo zou azen op de rechten om Formule 1 weer terug naar Ziggo Sport te halen. Viaplay verhoogde een aantal keer de kosten voor abonnees. Het begon in 2022 met een tientje, maar inmiddels kost een abonnement 16 euro.

