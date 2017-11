Nooit eerder werd een schilderij voor zoveel geveild als dit van Da Vinci

Het was voor zover bekend het laatste schilderij van de Italiaanse meester dat nog in particuliere handen was. Het schilderij is een van de twintig die nog bestaan van Leonardo Da Vinci. Het dateert uit de zestiende eeuw en is 66 centimeter hoog.



De conditie en geschiedenis van het schilderij zijn niet smetteloos. Het werk werd eerst toegeschreven aan een leerling van Da Vinci. In 2005 werd het schilderij aangeschaft voor 8.000 euro, toen het zwaar beschadigd was en gedeeltelijk overgeschilderd. Toen werd vastgesteld dat het wel uit handen van de meester zelf was.



Christus als verlosser van de wereld, zoals de Nederlandse titel luidt, was tot woensdagnacht in bezit van de Russische miljardair Dmitri Rybolovlev (50). Hij kocht het kunstwerk in 2013 voor 127 miljoen euro van de Zwitserse kunstmakelaar Yves Bouvier die het werk niet lang daarvoor zelf had gekocht voor 67 miljoen euro. Er is nog steeds discussie over de authenticiteit, over de waarde en over de restauratiewerkzaamheden. Dat is blijkbaar geen probleem voor de koper, die vooralsnog niet bekend is gemaakt.