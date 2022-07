Nooit vertoond: elk nummer op album Olivia Rodrigo minimaal 200 miljoen keer gestreamd

De Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo, bekend van hits als Drivers license , schrijft geschiedenis met haar debuutalbum Sour . Het is de eerste plaat ooit waarvan elk nummer minimaal 200 miljoen keer is gestreamd op Spotify, melden goed ingevoerde hitlijstplatforms. Hoe lang het haar kostte? Iets meer dan een jaar. En wát voor jaar.

Het gaat deze zomer vaak over concerten van gevestigde acts als The Rolling Stones in de grote concertzalen van ons land, maar het gekkenhuis bij Olivia Rodrigo in het relatief kleine Afas Live deed er onlangs niet voor onder.

Ruim 19.000 mensen hadden online in de wachtrij gestaan om een kaartje te kopen voor de Amsterdamse poptempel, waar die avond slechts 6000 mensen in pasten. Die bedekten ondanks de hitte op 22 juni al wachtend de straten en het grasveld naast het gebouw. Rodrigo’s ietwat ongeïnspireerde praatjes tussen de liedjes deden je weer beseffen dat hier iemand stond van 19 jaar, zonder enige ervaring met grote tournees.

Volledig scherm Olivia Rodrigo op Glastonbury, eind vorige maand. © BrunoPress/PhotoShot

De gemiddelde leeftijd in het publiek lag vermoedelijk zo’n vier jaar lager; niet voor niks gaan memes het internet over met grappen over 25-jarigen die bij Rodrigo-concerten net bejaarden zijn. Maar hoewel haar liedjes over hartzeer en verbroken relaties naadloos aansluiten bij menig puberleven, blijken de emoties voor elke leeftijd relevant. Ze is een tienerheldin, maar veel meer dan dat.

Het begon anderhalf jaar geleden, op haar zeventiende, met debuutsingle Drivers license. Rodrigo was bij jongeren bekend als actrice dankzij de serie High school musical, maar allerminst een grote ster. Toch brak het lied meteen het record voor meest gestreamde nummer binnen één dag, om dat record de volgende dag zelf te verbeteren.

Bij Spotify hadden ze ‘nog nooit zoiets gezien’, zei het bedrijf. Haar muziek groeide uit tot een ‘alom aanwezig fenomeen’, zeker op sociale media, schreef NME. Drivers license werd het meest gestreamde nummer van heel 2021, haar album Sour (een van de beste break-up-albums ooit gemaakt, aldus The Guardian) de meest gestreamde plaat.



Lees door onder haar album:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Inmiddels zijn alle elf liedjes op het album dus minimaal 200 miljoen keer gestreamd, melden Chart data en Pop base. In totaal staat de teller op 7,5 miljard streams. Sour kwam ook uit op allerlei kleuren lp, waarvan tienduizenden exemplaren over de toonbank gingen. Mede dankzij goudhaantje Rodrigo, die ook hits scoorde met Good 4 u en Deja vu, noteerde platenmaatschappij Universal afgelopen kwartaal een stevige omzetgroei.

Met succes komen ook schandaaltjes. Haar officiële merchandise-producten bleken van dubieuze kwaliteit, Courtney Love opende de aanval omdat Olivia een foto van haar zou hebben nagemaakt en mensen werden boos omdat Rodrigo een pas zou hebben gekregen voor gratis eten bij een Amerikaanse fastfoodketen, terwijl ze het al zo goed heeft.



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De lof is echter vele malen luider. De zangeres won drie Grammy’s, muziekblad Billboard riep haar uit tot vrouw van het jaar en Time kroonde haar tot entertainer van 2021. Ze ging naar het Witte Huis om vaccinaties te promoten en ontmoette president Joe Biden. Ze sierde de covers van Elle en Vogue en pakte deze week nog 5 miljoen likes met een vrijetijdskiekje op Instagram.



Lees door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ze is geëngageerd; bij haar debuut op het beroemde Britse festival Glastonbury haalde ze Lily Allen op het podium om samen haar hit Fuck you te zingen voor de mensen die ervoor zorgden dat het grondwettelijke recht op abortus verdween in de VS. De ene na de andere vijfsterrenrecensie volgde.

Wat komt hierna? Op korte termijn een nieuw album, of ten minste een heruitgave van Sour. In Nederland lonkt dan de Ziggo Dome, op Glastonbury het hoofdpodium. Want, zo schreef NME: ‘Daar solliciteerde ze overtuigend naar.’

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: