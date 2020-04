Noortje Herlaar heeft hoofdrol in derde deel Soof

Hitserie Mocro Maffia krijgt derde seizoen

14:41 De populaire serie Mocro Maffia krijgt een derde seizoen bij Videoland. Het tweede seizoen, dat sinds 20 maart te zien is, is de best bekeken release bij Videoland van een gescripte serie tot nu toe. Wanneer het derde seizoen te zien is, wordt later bekendgemaakt.