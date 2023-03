NOS-correspondent Mustafa Marghadi begint rustig weer met werken na ongeluk

Post Malone op 19 mei in Ziggo Dome, bijgestaan door hiphopduo Rae Sremmurd

Rapper Post Malone treedt vrijdag 19 mei op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat maakt concertorganisator MOJO vandaag bekend. De show is onderdeel van zijn Europese tour, die hij op 22 april aftrapt in Oslo.