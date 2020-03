NOS Jeugdjournaal roept kinderen op om hun vragen aan Rutte te stellen

Het Jeugdjournaal maakt het initiatief voor de jongere generatie interactief: middels een video, die ze kunnen mailen of opsturen via Instagram, kunnen ze hun vragen aan de premier stellen. Het NOS Jeugdjournaal hoopt met hun uitzending kinderen te betrekken in alle hectiek rondom het coronavirus. Het levert de nieuwsgierige koters ook nog iets anders op: een paar seconden bekendheid op nationale televisie.



Maandagavond hield Rutte al een toespraak in het Torentje, waarin hij uitlegde wat het doel van de overheid is: het coronavirus ‘maximaal controleren’. Dat betekent volgens de premier dat het virus zich ‘beheerst zal verspreiden’ over de bevolking. Het vertrouwen in Rutte steeg na zijn speech aanzienlijk: driekwart Nederlanders kan zich vinden in de aanpak.



Het NOS Jeugdjournaal is om 19.00 uur op NPO 3 te zien.